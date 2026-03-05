Autonomía y recursos: El proyecto 50-50 sacude la agenda política en Santa Cruz

La carrera por la Gobernación de Santa Cruz ha encontrado su principal tema de debate en el proyecto de ley "50-50", una iniciativa que busca transformar la distribución de recursos en el país. El candidato Branko Marinkovic denunció recientemente que, pese a haber presentado una ley sobre este tema al legislativo, el bloque parlamentario de Juan Carlos Velasco se rehusó a tratar la norma.

Marinkovic calificó esta postura como un freno al desarrollo regional que busca "postergar el empleo de los bolivianos por diez años más".

"Si vamos a hablar de autonomía, entonces seamos serios, presentemos proyectos y tratémoslos", sentenció el candidato,

anunciando que también llevará la propuesta ante el Comité Pro Santa Cruz.

Por su parte, el candidato por el frente FE, Soo Hyun Chung, respaldó la necesidad de una distribución equitativa para que municipios y gobernaciones cuenten con fondos operativos.

Sin embargo, advirtió que la normativa debe redactarse con extrema cautela, "haciéndola con pinzas y pensando en el beneficio real de Santa Cruz".

Desde la otra acera, Juan Carlos Velasco exigió certidumbre inmediata sobre los plazos de la comisión autonómica para no esperar hasta el año 2027.

"La gente está cansada de promesas políticas; nosotros proponemos algo concreto que se puede ejecutar antes de las elecciones", afirmó el postulante.

Velasco sostiene que los recursos del 50-50 deben integrarse en un nuevo Presupuesto General del Estado para el 2026, rompiendo con la herencia económica de la anterior gestión. Para el candidato, es imperativo que Santa Cruz lidere esta comisión para garantizar que sectores críticos como salud y educación reciban financiamiento sin demoras.

