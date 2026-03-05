TEMAS DE HOY:
librecambista asesinado El Alto Asesinato

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Autonomía y recursos: El proyecto 50-50 sacude la agenda política en Santa Cruz

Entre la urgencia electoral y la viabilidad técnica: las posturas de Marinkovic, Velasco y Chung.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 22:51

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La carrera por la Gobernación de Santa Cruz ha encontrado su principal tema de debate en el proyecto de ley "50-50", una iniciativa que busca transformar la distribución de recursos en el país. El candidato Branko Marinkovic denunció recientemente que, pese a haber presentado una ley sobre este tema al legislativo, el bloque parlamentario de Juan Carlos Velasco se rehusó a tratar la norma.

Marinkovic calificó esta postura como un freno al desarrollo regional que busca "postergar el empleo de los bolivianos por diez años más".

"Si vamos a hablar de autonomía, entonces seamos serios, presentemos proyectos y tratémoslos", sentenció el candidato,

anunciando que también llevará la propuesta ante el Comité Pro Santa Cruz.

Por su parte, el candidato por el frente FE, Soo Hyun Chung, respaldó la necesidad de una distribución equitativa para que municipios y gobernaciones cuenten con fondos operativos.

Sin embargo, advirtió que la normativa debe redactarse con extrema cautela, "haciéndola con pinzas y pensando en el beneficio real de Santa Cruz".

Desde la otra acera, Juan Carlos Velasco exigió certidumbre inmediata sobre los plazos de la comisión autonómica para no esperar hasta el año 2027.

"La gente está cansada de promesas políticas; nosotros proponemos algo concreto que se puede ejecutar antes de las elecciones", afirmó el postulante.

Velasco sostiene que los recursos del 50-50 deben integrarse en un nuevo Presupuesto General del Estado para el 2026, rompiendo con la herencia económica de la anterior gestión. Para el candidato, es imperativo que Santa Cruz lidere esta comisión para garantizar que sectores críticos como salud y educación reciban financiamiento sin demoras.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD