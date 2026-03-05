Candidatos a la Alcaldía presentan propuestas para mejorar la seguridad en Santa Cruz

A menos de tres semanas de las elecciones subnacionales, los candidatos a la alcaldía de Santa Cruz intensifican su campaña y presentan sus propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, un tema considerado prioritario por los vecinos.

Rafael Quinteros aseguró que la seguridad ciudadana no se limita a equipar mejor a la policía o instalar más iluminación.

Según explicó, “hay que identificar cuál es la raíz de la problemática de la seguridad ciudadana. La delincuencia se ha convertido en un problema endémico y necesitamos políticas serias que no solo detengan a los infractores por unas horas, sino que también los rehabiliten mediante oficios y terapias ocupacionales reales”.

Rosario Schamisseddine, candidata a alcaldesa, destacó la importancia de la rehabilitación integral para quienes caen en la delincuencia y el consumo de drogas.

“Todos los involucrados deben recibir tratamiento psicológico, capacitación y oportunidades de trabajo. Con la ayuda de psicólogos, trabajadores sociales y terapias ocupacionales, podemos motivar a estas personas a salir del vicio y reincorporarse como ciudadanos de bien”, afirmó.

Manuel Saavedra intensificó su campaña con una caminata por la zona del Plan 3.000, donde ratificó su compromiso con los vecinos.

“Vamos a tener la Santa Cruz que soñamos y que merecemos, y eso se logra caminando juntos y trabajando para mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Si Dios y la gente así lo deciden, vamos a ganar y lo haremos bien, con la representación necesaria para cumplir lo que nuestra ciudad necesita”, aseguró.

Félix Oro, candidato por MTS, visitó la Feria Barrio Lindo y otros sectores del Plan 3.000, donde presentó su propuesta del “50-50” sobre la coparticipación tributaria. Explicó que esta redistribución permitirá más recursos para escuelas, hospitales, medicamentos, profesores y seguridad en los distintos distritos de la ciudad.

“Es importante que se apruebe al menos este 50%, porque impactará directamente en la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

