Identifican al librecambista acribillado tras bajar de un micro en la zona sur de Santa Cruz

El librecambista víctima del violento atraco ocurrido la tarde de este miércoles en la avenida Santos Dumont y sexto anillo fue identificada como Marcial Franco Salazar, de 72 años. Las cámaras de seguridad de la zona registraron cómo fue interceptado por dos delincuentes.

Según las imágenes, Franco Salazar había descendido de un micro y caminaba por la esquina cuando uno de los sujetos se acercó y le disparó a quemarropa, dejándolo tendido en el pavimento.

El segundo delincuente, portando lo que parecía ser un fierro, comenzó a golpearlo mientras estaba en el suelo. Posteriormente, ambos antisociales le arrebataron dos bolsos con dinero y huyeron en una motocicleta que los esperaba a pocos metros.

Vecinos de la zona manifestaron su consternación por el hecho y denunciaron la creciente inseguridad. La Policía llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones, mientras que las imágenes de las cámaras serán clave para dar con los responsables de este crimen.

