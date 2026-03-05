Imágenes sensibles: Cámaras registran asesinato de librecambista en Santa Cruz

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el violento asesinato de un librecambista de la tercera edad, ocurrido la tarde de este miércoles en inmediaciones de la avenida Santos Dumont y sexto anillo, en la capital cruceña.

El hecho se registró cerca de las 18:30. En las imágenes se observa que la víctima había descendido de un micro y caminaba por la esquina cuando fue interceptada por dos sujetos. Uno de ellos se acerca directamente y, sin mediar palabra, le dispara a quemarropa, dejándolo tendido en el pavimento.

Segundos después, el segundo delincuente, portando lo que aparenta ser un fierro, comienza a golpear al hombre mientras este ya se encontraba en el suelo. Posteriormente, ambos antisociales le arrebatan dos bolsos que llevaba en las manos, presuntamente con dinero producto de su actividad como librecambista.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron a bordo de una motocicleta que los esperaba a pocos metros del lugar.

Efectivos policiales llegaron hasta la escena para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Las imágenes de las cámaras serán clave para identificar a los responsables de este hecho de sangre que vuelve a generar preocupación por la inseguridad en la ciudad.

