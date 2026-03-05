Blooming goleó 3-0 a San Antonio y avanzó en la Copa Sudamericana

Blooming logró una contundente victoria por 3-0 frente a San Antonio y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputó la noche de este miércoles en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz.

El partido enfrentaba a dos equipos bolivianos que llegaban con fuerzas equilibradas y sin margen de error, ya que la clasificación se definía en un solo encuentro. Sin embargo, el conjunto celeste logró imponer su juego y resolver el compromiso con claridad.

Blooming afrontaba este partido con la presión de mejorar su rendimiento tras su participación en el Torneo de Verano, donde fue ampliamente superado por Bolívar con un marcador global de 2-8. Pese a esas críticas, el cuerpo técnico había señalado que el principal objetivo estaba puesto en el torneo internacional.

Con la victoria, Blooming regresa con protagonismo a la Copa Sudamericana, torneo al que volvió después de tres años de ausencia. En su última participación, en 2023, el equipo cruceño logró ingresar a la fase de grupos, aunque terminó en el último lugar de su serie.

El triunfo por 3-0 le permite ahora a Blooming seguir en carrera en la Copa Sudamericana y mantener viva la ilusión de avanzar en el torneo continental.

