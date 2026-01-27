"Pelear hasta lo último": Blooming palpita el clásico cruceño con intensidad y compromiso

Ya se vive el clásico cruceño que se disputará este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, desde las 15:00, por la primera fecha del Torneo de Verano, y los nuevos refuerzos de Blooming así lo entienden. Uno de ellos es Julio Vila, defensor central de la Academia, quien expresó sus sensaciones en declaraciones a Red Uno de Bolivia.

Julio Vila jugador argentino de Blooming, que estará presente en el clásico del domingo frente a Oriente. Foto: Club Blooming.

“Siempre tratamos de dar el máximo. Sabemos lo que significa el club y la intensidad que exigen los partidos que se juegan aquí. Pelear hasta lo último es algo que me caracteriza”, señaló el zaguero, consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta celeste.

Vila también se refirió al ambiente que se vive en los clásicos cruceños y a la expectativa de disputar su primero en Santa Cruz.

“La gente acá se hace sentir mucho. Es la primera vez que voy a jugar un clásico aquí y va a ser muy bonito. Se va a jugar con mucha intensidad y la cancha se va a llenar como siempre”, afirmó.

El defensor destacó además el buen estado del campo de juego del estadio Tahuichi Aguilera y la motivación que representa jugar en un escenario de ese nivel.

“La cancha se ve muy linda y volver a jugar en un estadio así motiva mucho. Nosotros nos enfocamos en mejorar lo nuestro y corregir errores, porque sabemos que los clásicos son partidos aparte”, explicó.

Finalmente, Vila envió un mensaje a la hinchada de Blooming, comprometiéndose a dejarlo todo en cada partido.

“A los hinchas les digo que dejaré todo en la cancha para regalarles alegrías. Ellos están en las buenas y en las malas, y de mí van a tener toda mi energía en cada partido. Ojalá pueda darles muchas cosas buenas”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play