“Lo guardaré en mi corazón”: La Cobra se hace socio de Blooming

El reconocido streamer argentino mostró con orgullo su carnet de socio del club cruceño en un video difundido en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

10/01/2026 22:26

Lautaro del Campo más conocido como La Cobra en el mundo del streamer. Foto: Captura de video.
Bolivia.

Blooming sumó un socio particular y mediático. El streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, anunció públicamente que ya forma parte del club cruceño, luego de recibir su carnet oficial de socio, el cual mostró en un video compartido en las propias redes sociales de la institución.

En las imágenes, La Cobra exhibe el carnet con evidente entusiasmo y agradece el gesto del club.

“Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy La Cobra. Les quería presentar que la gente de Blooming me mandó un carnet de socio. Sí, señores, miren esto”, expresó el creador de contenido ante sus millones de seguidores.

El streamer, cuyo nombre completo figura como Lautaro Damián del Campo, no ocultó su emoción y valoró el detalle de la dirigencia celeste. “Muchísimas gracias al club Blooming que me regaló este carnet de socio histórico. Lo guardaré siempre en mi corazón. Vamos”, añadió.

El gesto generó repercusión en redes sociales, donde hinchas del club destacaron la visibilidad internacional que representa la vinculación de una figura digital tan influyente con la institución cruceña.

