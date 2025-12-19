TEMAS DE HOY:
Deportes

Jugadores de Blooming abandonados: la dirigencia no apareció con el dinero prometido

El plantel celeste espera una respuesta de la dirigencia tras promesas antes del viaje a La Paz por la semifinal de la Copa Bolivia.

Ariel Cambará

19/12/2025 19:05

Foto: Periodista Ariel Cambará de la Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

Jugadores de Blooming se encuentran en la secretaría del club a la espera de cobrar los sueldos adeudados, luego de que la dirigencia no cumpliera el compromiso asumido antes del viaje a La Paz para disputar la semifinal de la Copa Bolivia frente a Bolívar.

Foto: Periodista Ariel Cambará de la Red Uno de Bolivia.

Según se conoció, el plantel aguarda una respuesta oficial sin haber recibido hasta el momento una solución concreta, situación que mantiene en incertidumbre a los futbolistas, quienes reclaman el pago prometido previo al compromiso decisivo.

Cabe recordar que Blooming enfrentó a Bolívar en la semifinal y sufrió una dura derrota por 5-0 en el estadio Hernando Siles. No obstante, el conflicto económico se arrastraba desde antes del partido, ya que los jugadores incluso suspendieron entrenamientos como medida de presión ante la falta de pago.

Pese a este escenario, el equipo viajó horas antes del encuentro en un vuelo chárter para cumplir con el compromiso deportivo, mientras la crisis institucional continúa sin una respuesta clara por parte de la dirigencia celeste.

