Economía

Atención: el dólar paralelo registró variaciones este martes por la tarde

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 3 de febrero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

03/02/2026 12:37

Así está el dólar paralelo este viernes por la tarde. FOTO: Freepik.es.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo mostró a las 12:30 de este martes 3 de febrero una ligera baja.

Según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, al mediodía el dólar se cotizaba en Bs 9,11 para la venta y Bs 9,12 para la compra, evidenciando una variación respecto a la cotización registrada a primera hora de la mañana, cuando el dólar alcanzó Bs 9,09 para la venta y Bs 9,13 para la compra.

Por su parte, el dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, mostró también leves variaciones en el mercado informal, situándose en Bs 9,11 para la venta y Bs 9,13 para la compra.

Estas fluctuaciones reflejan la alta demanda de divisas y la atención que mantienen tanto comerciantes como ciudadanos sobre el comportamiento del mercado cambiario. Analistas señalan que las medidas del Gobierno podrían generar una estabilización temporal del tipo de cambio, aunque advierten que la situación sigue siendo sensible a factores de oferta y demanda.

En este contexto, el mercado informal continúa siendo un punto de referencia clave para quienes buscan acceder a dólares estadounidenses, mientras que la economía local observa de cerca cada movimiento del tipo de cambio paralelo.

Cotización del dólar paralelo

Así está el dólar paralelo este viernes por la tarde. FOTO: Captura de pantalla.

Cotización del dólar blue

Así está el dólar Blue este viernes por la tarde. FOTO: Captura de pantalla.

 

