Economía

¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este miércoles por la tarde

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 21 de enero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

21/01/2026 13:00

Así está el dólar paralelo este miércoles por la tarde. FOTO: (EFE/José Jáco)

Escuchar esta nota

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este miércoles 21, según reportes emitidos a las 12:45 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,55 para la venta y Bs 9,57 para la compra.

La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación respecto a la registrada a las 6:38. En ese horario, el dólar paralelo había alcanzado Bs 9,55 para la venta, mientras que al mediodía de este miércoles se ubicó en Bs 9,55.

Por su parte, el precio de compra también presentó un ajuste. A las 6:38 de hoy se situaba en Bs 9,59, mientras que al mediodía descendió a Bs 9,57.

Asimismo, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra hoy un precio de Bs 9,56 para la compra y Bs 9,55 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar blue

 

