¿Cómo planificar el ahorro para la educación de tus hijos? Un especialista lo explica

Ante los desafíos que enfrenta el sistema educativo, el economista Salvador Ortega recomendó a las familias elaborar un plan financiero que permita asegurar la formación académica de los estudiantes en el futuro.

El especialista explicó que en los últimos años la educación ha registrado descensos en algunos rankings internacionales y evaluaciones nacionales.

Según datos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, los colegios privados suelen registrar mejores resultados académicos, seguidos por las unidades educativas públicas y luego las del área rural.

Ortega señaló que, en la práctica, la educación ya no es completamente gratuita, ya que muchas familias deben asumir distintos gastos relacionados con la formación de los estudiantes.

En el caso de Cochabamba, indicó que existe un crecimiento de universidades privadas, lo que refleja una mayor oferta educativa. Asimismo, mencionó que en rankings nacionales e internacionales solo algunas universidades públicas, como la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se mantienen entre las mejor posicionadas.

Educación como inversión

El economista mencionó que la educación debe considerarse una inversión a largo plazo, por lo que recomendó planificar el ahorro con tres aspectos clave: proteger el dinero frente a la inflación, mantener liquidez para usar los recursos cuando sea necesario y realizar un ahorro constante y sistemático.

También señaló que un plan financiero educativo debe tomar en cuenta varios factores, entre ellos el capital inicial, la tasa de interés que generará la inversión y el tiempo durante el cual se realizará el ahorro.

Según Ortega, estos elementos permiten proyectar el valor del dinero en el tiempo y organizar aportes periódicos para acumular fondos destinados a la educación.

Por ello, sugirió estructurar un plan de ahorro educativo que permita registrar los montos de ahorro, la edad del estudiante y el plazo previsto hasta el inicio de sus estudios superiores, con el fin de garantizar los recursos necesarios para su formación académica.



