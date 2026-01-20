¿Qué dice el Gobierno sobre el dólar en Bolivia en su informe económico?

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó su informe de los primeros dos meses de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en el que asegura que Bolivia transitó de un escenario de crisis económica hacia una etapa de estabilidad. Esta nueva fase se caracteriza por la normalización del suministro de combustibles, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilización del tipo de cambio.

De acuerdo con el documento, durante más de dos años, Bolivia enfrentó una marcada escasez de dólares que afectó tanto a ciudadanos como a empresas. Desde febrero de 2023, se implementaron restricciones en los bancos para el retiro de divisas y en las compras internacionales por internet. La presión sobre el dólar derivó en la aparición de un tipo de cambio paralelo, que llegó a cotizarse hasta en Bs. 20 por dólar en mayo de 2025, generando incertidumbre y un aumento sostenido de los precios de la canasta familiar.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, con la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira el 8 de noviembre de 2025, la situación económica comenzó a mostrar señales de cambio. Dos meses después, la volatilidad del dólar se ha reducido significativamente gracias a la política económica implementada por la nueva administración.

Tipo de cambio vuelve a la normalidad. FOTO: Captura de pantalla.

Al 14 de enero de 2026, el dólar se mantiene en Bs. 8,72 para la compra y Bs. 8,90 para la venta, según el valor referencial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Espinoza Yáñez señaló que “lo que estamos haciendo es reconstruir las reservas del Banco Central y, con eso, recuperar la confianza en la moneda nacional y, consecuentemente, frenar la inflación, pero también volver a Bolivia más atractiva para las inversiones”.

Mira la programación en Red Uno Play