¡Era su primer día! Chofer de camión muere aplastado mientras su hijo dormía en la cabina

Un aparatoso hecho de tránsito cobró la vida de un conductor de camión la madrugada de este viernes, mientras realizaba labores de descarga de grano en la zona de la avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. La víctima fue identificada como Rafael, un hombre de entre 58 y 59 años, quien realizaba su primer viaje y su primer trabajo como chofer.

Según el relato de Freddy Taquihua, dueño del camión, el accidente ocurrió aproximadamente a la medianoche, cuando los camiones se encontraban realizando maniobras en el lugar de descarga.

Taquihua explicó que, para dejar el grano, los conductores deben retirar la carpa del camión y abrir la compuerta trasera, momento en el que aparentemente otro vehículo realizó una maniobra sin percatarse de la presencia del conductor.

“Otro conductor salía y terminó impactando con la parte trasera izquierda del camión. La evidencia está en la estaca y la esquina que quedaron dobladas, fue un golpe fuerte”, relató.

De acuerdo con el propietario del vehículo, la falta de iluminación en el sector habría influido en el accidente, lo que dificultó que el otro chofer advirtiera la presencia de la víctima.

El hecho tiene además un componente doloroso: el conductor estaba acompañado por su hijo de 14 años, quien se encontraba durmiendo dentro de la cabina del camión al momento del impacto y no fue despertado de inmediato para evitar que sufra un fuerte susto.

“Él decía que era papá y mamá para su hijo, y siempre lo acompañaba”, recordó Taquihua.

La Policía informó que una persona se encuentra aprehendida con fines investigativos, mientras se realizan las pericias para establecer las responsabilidades en este trágico hecho.

