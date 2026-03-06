Bombero voluntario que ayudó en la tragedia aérea de El Alto necesita ayuda

La tragedia aérea registrada el 27 de febrero en la ciudad de El Alto no solo dejó víctimas fatales y decenas de heridos, sino también historias de voluntarios que arriesgaron su vida para ayudar. Una de ellas es la de Ignacio Bayá, un bombero voluntario de 20 años que hoy enfrenta problemas de salud tras resultar herido mientras prestaba auxilio en medio de la emergencia.

El joven llegó al lugar del siniestro junto a brigadistas y personal médico para colaborar en las labores de rescate. Su madre, Patricia Nacif, integrante de la Brigada de Médicos Voluntarios de La Paz, también participó en la coordinación de la atención de heridos durante aquella jornada.

“En el momento en que se hace el llamado de auxilio, el equipo médico se coordina. Muchos voluntarios se fueron a los hospitales y otros empezaron a conseguir medicamentos y brigadas necesarias. A mí me designaron para llegar al lugar de los hechos para coordinar lo que se necesitara según la situación”, relató Patricia.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, el ambiente en la zona se tornó tenso debido a la presencia de personas que intentaban recoger dinero tras el accidente, lo que derivó en disturbios y el uso de gases lacrimógenos.

En ese contexto, Ignacio fue golpeado en la cabeza con una piedra mientras continuaba ayudando a las víctimas. Sin embargo, debido a la adrenalina del momento, el joven no se percató de la gravedad del golpe y siguió trabajando.

“Posterior a eso mi hermana me dijo que no estaba modulando bien las palabras. Me llevaron a la clínica de la universidad y ahí ya perdí la movilidad de las piernas”, contó el bombero voluntario.

Actualmente Ignacio presenta dificultades físicas y temblores en una de sus manos, síntomas que mantienen en alerta a su familia ante la posibilidad de complicaciones neurológicas.

“Estamos esperando los informes de todos los estudios para ver qué procede, porque la parte neurológica puede cambiar de un momento a otro”, explicó su madre.

La familia señaló que el joven necesita continuar con evaluaciones médicas y tratamientos especializados para determinar el alcance de la lesión y su proceso de recuperación.

Por ello, sus familiares piden apoyo para que el joven pueda continuar con su tratamiento médico, luego de haber arriesgado su vida mientras ayudaba a las víctimas de una de las tragedias más impactantes registradas recientemente en El Alto.

