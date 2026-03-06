Final caliente: disturbios empañan el Always Ready vs Bolívar en El Alto

La primera final del torneo de verano entre Always Ready y Club Bolívar, disputada en el estadio Municipal de El Alto, terminó envuelta en polémica y disturbios que opacaron el espectáculo deportivo.

Tras el final del compromiso, varios jugadores protagonizaron empujones, discusiones y reclamos dentro del campo de juego. La tensión se desató principalmente después de la expulsión de Leonel Justiniano y por el comportamiento de Ramiro Vaca Cuéllar, situación que provocó la reacción de futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos.

Durante los incidentes también ingresaron dirigentes y personal de ambos equipos al terreno de juego, lo que aumentó el desorden. En medio del altercado, se señaló a José Sagredo y a su hermano como algunos de los jugadores que reaccionaron de forma negativa ante las provocaciones de personas ajenas al espectáculo, registrándose insultos y empujones entre los involucrados.

Se espera que el árbitro del encuentro, Jordi Alemán, presente un informe ampliado sobre lo ocurrido al finalizar el compromiso, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias para los responsables de los disturbios.

Otro hecho que generó críticas fue la presencia del cantante Bonny Lovy dentro del terreno de juego, lo que evidenció, según varios observadores, una falta de organización en el evento. Si bien el artista pudo haber sido invitado por el club local, su presencia en la cancha durante el desarrollo del espectáculo fue considerada inapropiada.

Los incidentes dejaron una imagen negativa para el fútbol boliviano, especialmente en un partido que prometía destacar por el nivel competitivo entre dos de los equipos más fuertes del país. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la segunda final que se disputará este domingo a las 16:00 en el estadio Estadio Hernando Siles, donde finalmente se conocerá al campeón del torneo de verano.

Mira la programación en Red Uno Play