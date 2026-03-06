¿Marset se esconde en Bolivia? Esto dijo el gobierno

El Ministerio de Gobierno informó que no existe confirmación oficial sobre la presencia del ciudadano uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano, tras declaraciones difundidas en medios de comunicación atribuidas al ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado señaló que Bolivia mantiene una coordinación permanente con países de la región y organismos internacionales para la búsqueda y localización de personas requeridas por la justicia vinculadas al crimen organizado transnacional.

Según el documento, las acciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y redes criminales internacionales se realizan mediante canales institucionales y mecanismos formales de cooperación.

En ese sentido, el Ministerio explicó que este tipo de operaciones no se ventilan públicamente, con el objetivo de no afectar investigaciones en curso ni alertar a estructuras criminales.

Asimismo, el Gobierno aclaró que hasta el momento no se tiene información confirmada sobre la presencia de Marset en Bolivia, y que cualquier dato relevante es verificado mediante los mecanismos de coordinación internacional correspondientes.

“El Estado boliviano reitera su firme compromiso de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, señala el comunicado.

La institución también aseguró que, ante cualquier información que permita ubicar a personas requeridas por la justicia, se actuará con todo el peso de la ley para proceder a su captura.

Finalmente, el Ministerio de Gobierno reafirmó que Bolivia continuará trabajando de manera responsable, coordinada y profesional con países de la región y la comunidad internacional para enfrentar las amenazas del crimen organizado.

Mira la programación en Red Uno Play