Detención preventiva para sujeto que atacó con una piedra a un mototaxista

Un hombre fue enviado con detención preventiva por 45 días al penal de Palmasola tras ser acusado de lanzar una piedra contra un mototaxista, provocando su caída y dejando a dos personas con lesiones.

El fiscal Enrique Flores informó que la decisión fue asumida por la autoridad jurisdiccional luego de valorar los elementos presentados por el Ministerio Público en la audiencia cautelar.

“Habiendo ponderado todos los antecedentes del caso y acreditada la probabilidad de autoría, además de los riesgos de fuga y obstaculización, la autoridad jurisdiccional ha decidido imponer la detención preventiva en contra del imputado”, explicó el fiscal Enrique Flores.

Según el reporte fiscal, el hecho ocurrió cuando la víctima transportaba a un pasajero en una motocicleta, momento en el que el ahora imputado habría lanzado de forma dolosa una piedra contra el vehículo, provocando que ambos caigan al suelo.

Producto del ataque, el conductor resultó con 30 días de incapacidad médico legal, mientras que el pasajero presenta 12 días de impedimento.

“Se ha aperturado un proceso por el delito de lesiones graves previsto en el artículo 271 del Código Penal”, agregó Flores.

La detención preventiva fue fijada por 45 días, tiempo en el que el Ministerio Público realizará actos investigativos considerados vitales para el esclarecimiento del caso.

Mira la programación en Red Uno Play