David Luis Crespo asume como nuevo director de la AISEM

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, posesionó este viernes a David Luis Crespo como nuevo director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), autoridad que asumió el compromiso de impulsar una gestión transparente y orientada al fortalecimiento del sistema sanitario del país.

Durante su intervención, Crespo señaló que llega al cargo con la misión de trabajar por el país y garantizar una administración basada en la transparencia y la lucha contra la corrupción.

“Mi compromiso es venir a trabajar y transparentar el país. Soy arquitecto de profesión, tengo experiencia en el área de salud y venimos aquí a trabajar por el país”, manifestó la nueva autoridad tras su posesión.

Asimismo, destacó que la vocación de servicio será uno de los pilares de su gestión y aseguró que su labor estará enfocada en responder a las necesidades de la población.

“La vocación de servir es muy importante para mí y servir a mi país. Me he preparado para estar acá, confíen en que voy a ser muy transparente, anticorrupción y trabajar por ustedes y para ustedes”, afirmó.

Crespo, de profesión arquitecto, asume la dirección de la AISEM con el desafío de fortalecer los proyectos de infraestructura hospitalaria y equipamiento médico en Bolivia.

La posesión se realizó en un acto encabezado por la ministra Marcela Flores, quien destacó la importancia de fortalecer el sistema de salud y continuar con el desarrollo de infraestructura sanitaria en el país.

La AISEM es la entidad encargada de planificar, ejecutar y supervisar proyectos de infraestructura en salud y la dotación de equipamiento médico, con el objetivo de mejorar la capacidad de atención en hospitales y centros de salud a nivel nacional.

