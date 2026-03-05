Ministra de Salud destituye a dos autoridades y denuncia presuntos hechos de corrupción

El Ministerio de Salud y Deportes anunció la destitución de dos funcionarias de alto nivel por presuntos actos de corrupción y formalizó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos.

La ministra Marcela Flores informó que fueron desvinculadas la licenciada Casablanca, responsable de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), y la doctora Breiss, encargada de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUS), tras conocerse denuncias relacionadas con cobros irregulares y presuntas irregularidades en procesos administrativos.

“Hemos desvinculado del cargo a la licenciada Casablanca y a la doctora Breiss por presuntos actos de corrupción que están penados por ley”, declaró la autoridad en conferencia de prensa.

La ministra aseguró que el Ministerio de Salud y el Estado boliviano se constituirán como parte del proceso judicial y entregarán toda la información disponible para que se esclarezcan los hechos.

“Este gobierno no tolera actos de corrupción en ningún ámbito”, afirmó.

AISEM

De acuerdo con las denuncias recibidas por el ministerio, en el caso de AISEM se habría solicitado dinero a un postulante para que pueda adjudicarse una licitación.

ASUSS

En el caso de ASUSS, se investiga un supuesto cobro mensual a funcionarios para permitirles continuar en sus cargos.

“Se realizaban cobros a funcionarios para que permanezcan en el cargo. Los montos variaban entre 187 y 500 bolivianos, aunque algunas denuncias señalan que llegaron hasta los mil bolivianos”, explicó Flores.

Las planillas que respaldan estas denuncias corresponderían a pagos realizados durante varios meses de la gestión pasada, según detalló la autoridad.

El Ministerio de Salud ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía y anunció que se constituirá en parte querellante para impulsar el proceso judicial.

