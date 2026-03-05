El ciudadano colombiano que fue blanco de un intento de sicariato la mañana de este jueves en la zona norte de Cochabamba, se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa. Pese a la violencia del ataque, el hombre salió prácticamente ileso de un atentado que pudo ser fatal.

Durante su comparecencia ante los investigadores, la víctima manifestó su total desconcierto ante el ataque. "No comprendo qué es lo que ha podido suceder, no los conozco", afirmó ante los medios, refiriéndose a los dos sujetos que, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra él a plena luz del día.

El ciudadano extranjero detalló que su actividad económica consiste en el préstamo de dinero, aunque aclaró que se trata de "montos no muy elevados". Este dato es ahora una pieza clave para la policía, que busca determinar si el móvil del ataque está relacionado con sus actividades financieras.

El relato del sobreviviente es impactante. Según su testimonio, los sicarios percutaron al menos tres impactos de bala directamente contra su humanidad. Sin embargo, en una secuencia que él mismo califica como un milagro, ninguno de los proyectiles logró penetrar órganos vitales.

"Agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad de vida", expresó conmovido tras explicar que las balas solo produjeron heridas por roce en su cabeza, en el dedo meñique y en una parte del brazo.

Pese a que los sicarios lograron darse a la fuga tras el fallido atentado, la declaración de la víctima proporciona los primeros hilos conductores para la división Homicidios de la FELCC. Por ahora, el caso se investiga mientras se revisan cámaras de seguridad de la zona norte para identificar la ruta de escape de la motocicleta.

Se espera que la Policía Departamental brinde un informe oficial detallado la mañana de este viernes, donde se darán a conocer los avances en la identificación de los autores y si existen nexos con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión o el cobro de deudas.

Mira la programación en Red Uno Play