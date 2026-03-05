Accidente del avión Hércules deja 21 fallecidos y 23 heridos en El Alto; entre las víctimas hay cuatro menores de edad

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el accidente del avión Hércules C-130 registrado el 27 de febrero en la ciudad de El Alto dejó un saldo de 21 personas fallecidas y 23 heridas, según los registros oficiales del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

De acuerdo con la autoridad, entre las víctimas mortales se encuentran 17 adultos y cuatro niños, quienes fueron trasladados a la morgue judicial donde se realizaron las autopsias médico legales correspondientes.

“Lamentablemente tenemos una cantidad de 21 fallecidos, entre ellos 17 adultos y cuatro niños”, informó el fiscal departamental.

La responsable nacional de seguimiento de medicina forense del IDIF, Helen Camacho, explicó que los estudios forenses determinaron que la causa de muerte en todos los casos fue politraumatismo secundario a un evento traumático.

Durante las autopsias también se identificó el caso de una mujer que se encontraba en estado de gestación, cuyo producto también fue sometido a autopsia.

En cuanto a las personas heridas, el IDIF realizó 23 valoraciones médico forenses en hospitales de La Paz y El Alto.

Uno de los casos más graves corresponde a un menor de 11 años, quien sufrió amputaciones traumáticas en ambas piernas y en la mano izquierda.

“El menor presenta pérdida parcial y permanente de segmentos corporales y de funciones de locomoción”, detalló la especialista.

