Dos delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a tres mujeres que caminaban por una acera en inmediaciones del colegio Colegio Aniceto Arce, en la zona estación Argentina, sobre la avenida Tres Pasos al Frente, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad instaladas en el sector. En las imágenes se observa a las tres mujeres caminando por la acera mientras una de ellas revisa su teléfono celular. Segundos después, dos sujetos en motocicleta aparecen en escena y dan la vuelta en la vía para acercarse a las víctimas.

Mientras dos de las mujeres se detienen unos momentos, los antisociales se aproximan rápidamente. En ese instante se escuchan los gritos de las víctimas. Una de ellas, que sostenía el teléfono, lo arroja hacia la calle en medio del susto.

Uno de los delincuentes desciende de la motocicleta y comienza a exigirles sus pertenencias gritando: “Las carteras, las carteras”. Ante la amenaza, una de las mujeres entrega su bolso.

Otra de las víctimas, en un intento por evitar el robo, lanza su cartera con la intención de que caiga dentro de una vivienda cercana. Sin embargo, el objeto vuelve a caer cerca de ella, aunque logró impedir que el delincuente se la arrebate.

Tras apoderarse de una de las carteras, los delincuentes vuelven a subir a la motocicleta y huyen rápidamente del lugar.

Mira la programación en Red Uno Play