Feminicidio El Alto Feminicidio en La Paz

Policial

Detienen a un hombre con Bs 62.000 de billetes del avión siniestrado en El Alto

El sospechoso llevaba los billetes en una mochila; todos pertenecían a la serie B que fue inhabilitada tras el accidente aéreo ocurrido en El Alto.

Silvia Sanchez

05/03/2026 16:15

Encuentran dinero del avión siniestrado dentro de una mochila. Imagen referencial APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía detuvo a un hombre que estaba en posesión de más de 62.000 bolivianos en billetes que pertenecían al dinero transportado en el avión siniestrado el pasado 27 de febrero en El Alto.

Según el reporte policial, el sujeto fue interceptado tras mostrar una actitud sospechosa. Durante la revisión de sus pertenencias, los agentes encontraron en su mochila 9.000 bolivianos en efectivo, en billetes de 10, 20 y 50 bolivianos.

Tras una verificación posterior, las autoridades establecieron que el monto total relacionado con el caso asciende a 62.000 bolivianos, todos correspondientes a billetes de la serie B, que fueron inhabilitados por el Banco Central de Bolivia luego del accidente aéreo.

El hombre fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en El Alto, donde permanece aprehendido mientras continúan las investigaciones para determinar cómo obtuvo el dinero y si existen otras personas involucradas.

