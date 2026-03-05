“Tengo miedo por mi nieta”: familia de Maribel pide justicia y protección

Con profundo dolor y también con temor, familiares de Maribel le dieron el último adiós en la sede social de la zona Pokeni, en La Paz, donde exigieron justicia y garantías de seguridad, debido a que el presunto feminicida continúa prófugo.

Entre lágrimas, su madre, doña Gloria, expresó no solo su dolor por la pérdida, sino también su preocupación por la seguridad de su familia.

“Pido justicia por mi hija. Este joven ha ido al colegio de mi nieta, conoce dónde estudia. Tengo miedo que le haga algo a mi nieta. Por favor, colaboren a encontrarlo, a meterlo preso”, suplicó.

La preocupación se centra principalmente en la seguridad de la adolescente de 14 años y del resto de la familia, ya que el presunto autor aún no ha sido capturado.

“Siempre lo denunciamos. Tenía orden de alejamiento, pero no cumplía y lo hicimos notar a las autoridades, pero tampoco hicieron nada”, relató la madre.

El hermano de la víctima también manifestó el temor que hoy embarga a todos los familiares.

“Cuando empezó a amenazar a mi sobrina, a mi mamá y a todos, ahí comenzó el miedo. Si hoy ha sido mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona. Nosotros también tenemos hijos”, advirtió.

Maribel era madre de dos niños pequeños y había quedado viuda hace tres años, luego de que su esposo falleciera a causa de cáncer.

Ahora, sus hijos quedan en situación de orfandad y bajo el cuidado de su familia, que además enfrenta la angustia de sentirse vulnerable mientras el sospechoso permanece prófugo.

Mira la programación en Red Uno Play