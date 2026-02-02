Cárcel para el feminicida en La Paz: mató a su pareja tras una golpiza y deja a un niño huérfano

El autor del primer feminicidio en el departamento de La Paz fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, luego de provocar la muerte de su pareja de 27 años el fin de semana bajo la influencia del alcohol, tras propinarle una golpiza que provocó su caída y posterior deceso.

“El autor del hecho ya se encuentra en Chonchocoro”, informó el fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez.

Según el relato, la pareja habría concurrido a un evento social del Sindicato Mixto de Transportes de La Paz; tras decidir volver a su domicilio, llevando a su hijo menor de 6 años, como también su vehículo, llegaron a un acuerdo de continuar consumiendo bebidas alcohólicas, situación que luego fue negada por la mujer, lo que ocasionó el pleito.

El fiscal explicó que se hizo el levantamiento legal del cadáver y la autopsia médico legal, por lo que el autor fue enviado a Chonchocoro, ya que, según los familiares, no fue la primera vez que la mujer fue víctima de una golpiza.

El menor de 6 años se encuentra en custodia de la familia materna y posteriormente las autoridades definirán su futuro.

A nivel nacional, ya se registraron tres feminicidios en lo que va del año.

