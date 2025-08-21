Trasladan a Chonchocoro al sujeto que mató y desmembró a Fabiola en La Paz

El principal autor del feminicidio de Fabiola, ocurrido en La Paz, fue trasladado este jueves al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, informó el fiscal Carlos Cortez.

El hombre se declaró autor confeso tras su declaración ante el Ministerio Público, donde reconoció haber asesinado, desmembrado y abandonado partes del cuerpo de su pareja en distintos puntos de la ciudad.

El caso se volvió complejo desde el inicio, ya que solo se encontraron las caderas y piernas de la víctima. La búsqueda continuó con apoyo de la División Homicidios, hasta que el resto del cuerpo fue hallado los días 10 y 11 de junio.

“La búsqueda fue intensa para encontrar el resto del cuerpo, sin embargo, se logró hallarlo”, explicó el fiscal Cortez a Red Uno.

Otros implicados

El fiscal señaló que ya se logró identificar a los partícipes del crimen. Entre ellos:

Una mujer que colaboró en el desmembramiento del cuerpo .

. Otro cómplice que ayudó al principal acusado a mantenerse prófugo.

Ambas personas están siendo investigadas y se prevé que enfrenten cargos penales.

