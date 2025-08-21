La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, informó este miércoles en conferencia de prensa, que dos serían las personas secuestradas por una pareja y tres cómplices, en la zona de Villa El Carmen de La ciudad de La Paz.

El joven secuestrado fue identificado como Elvis Diego, el mismo fue hallado, pero la autoridad indicó que tras buscarlo se logró encontrar a una segunda persona, y ambos habían sido sometidos a una serie de agresiones y torturas.

Según la autoridad, los aprehendidos fueron identificados como Jorge R. Ch. y Verónica Justina R., ambos cuentan con antecedentes penales por varios delitos entre los que se encuentran hechos de narcotráfico.

Así mismo, el joven secuestrado en Villa El Carmen, también se encuentra involucrado con sustancias controladas, las tres personas se encontraban incumpliendo su detención domiciliaria, ya que sobre ellos pesan otros delitos.

“Son autores intelectuales de este hecho porque son quienes han planificado todo y que están sindicando a estas víctimas como quienes los habrían delatado con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para este procesamiento”, afirmó Arraya.

