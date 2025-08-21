Dos aprehendidos acusados del secuestro de un joven en Villa El Carmen, La Paz

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Araya, informó este miércoles en conferencia de prensa sobre la aprehensión de dos personas relacionadas al secuestro de un joven en la zona Villa El Carmen de La Paz.

La autoridad indicó que es evidente que un grupo de personas habrían procedido al secuestro, dos de ellos fueron aprehendidos, mientras que otros 3 individuos están prófugos y están siendo buscados.

Tanto los secuestradores como el joven secuestrado estarían incumpliendo su detención domiciliaria, por el delito de tráfico de sustancias controladas por la ley 1008.

Los involucrados buscaban presuntamente a personas que daban información a la Policía sobre tráfico de drogas, para obtener venganza.

Según la autoridad la víctima que fue secuestrada también estaba violando su detención domiciliaria por la ley 1008, el mismo debía cumplir dicha determinación de la justicia en su domicilio en Los Yungas de La Paz. El caso se encuentra en pleno proceso de investigación.

