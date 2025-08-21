(VIDEO): Captan el momento exacto en que una cisterna ardió en llamas en la carretera La Paz – Oruro

El terrible hecho se suscitó este miércoles en horas de la tarde, en la carretera interdepartamental La Paz – Oruro, a la altura de la localidad Calamarca, donde una cisterna ardió en llamas.

El hecho alarmó a los conductores que se encontraban en el lugar. Según el reporte del comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, el conductor de la cisterna habría perdido el control del motorizado debido a que se le habría pinchado una de sus llantas, tras colisionar con el separador de vías se incendió.

“La referencia que han recibido los funcionarios policiales es que habría reventado la llanta de un camión y a consecuencia de esta falla mecánica, habría chocado contra el separador central de la vía y habría provocado el incendio en el motorizado, se dirigía de La Paz a Oruro”, manifestó Salgueiro.

El conductor de la cisterna estaba yendo a traer combustible, afortunadamente estaba vacío. Dos personas resultaron heridas, las mismas fueron trasladadas de emergencia a un nosocomio.

