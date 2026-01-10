TEMAS DE HOY:
Mauricio Aramayo

Policial

Caso Mauricio Aramayo: Policía reconstruye asesinato mientras continúa investigación

Una persona fue aprehendida en Tarija como sospechosa del crimen que estremeció a la ciudad de Tarija.

Silvia Sanchez

10/01/2026 17:03

Foto captura Play Noticias Tarija
Tarija, Bolivia

La Policía Boliviana, junto a la comisión de fiscales a cargo de la investigación, realizó este sábado la reconstrucción del asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido la noche del jueves cuando dos encapuchados en motocicleta interceptaron y dispararon contra la víctima.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó que el caso se encuentra en etapa de reserva, por lo que no se brindarán mayores detalles mientras continúan las diligencias investigativas.

Durante la madrugada, una persona fue aprehendida en Tarija por su presunta vinculación con el asesinato. Según reportes preliminares, el sujeto, de nacionalidad paraguaya, fue interceptado en la zona de Entre Ríos mientras intentaba dirigirse hacia el municipio fronterizo de Yacuiba.

En el operativo también fue intervenida una mujer. Ambos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para fines investigativos. Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

 

