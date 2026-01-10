TEMAS DE HOY:
Espacio empresarial

En Santa Cruz el Carnaval no se anuncia: se siente

Paceña celebra ese espíritu que nos une y nos invita a festejar como solo nosotros sabemos hacerlo.

Red Uno de Bolivia

10/01/2026 14:31

Foto: Paceña
Bolivia

Está en el aire, en las calles, en la música que suena cuando menos lo esperas y en esa energía que transforma cualquier momento cotidiano en una celebración. A eso Paceña lo llama Efecto Carnaval.

Este 2026, Paceña te acompaña desde las Precarnavaleras con una edición especial que rinde homenaje a nuestras tradiciones, recordándonos que el Carnaval no es solo una fecha, sino una forma de vivir lo nuestro.

Porque el Carnaval nos contagia a todos, Paceña acompaña ese espíritu que nos une y nos invita a celebrar como solo nosotros sabemos hacerlo. Vive el Efecto Carnaval con lo mejor de lo nuestro.

