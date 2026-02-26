Cámara Forestal de Bolivia posesionó a su nuevo directorio para la gestión 2026 – 2028

La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) realizó este 24 de febrero el acto oficial de posesión de su nuevo directorio para la gestión 2026–2028, en un evento que reunió a autoridades nacionales, representantes del sector empresarial forestal e invitados especiales.

En la oportunidad, Pedro Colanzi Serrate asumió nuevamente la presidencia de la institución, acompañado por el nuevo directorio: Diego Andrés Justiniano Pinto, primer vicepresidente; Fernando Velarde Roca, segundo vicepresidente; y José Eduardo Paz Ortiz, tesorero; que tendrán la responsabilidad de encarar los principales desafíos del sector, enfocados en el desarrollo sustentable de los bosques, la generación de empleos, el fortalecimiento de las exportaciones y la apertura de mercados a los bonos de carbono.

El acto contó con la presencia del ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero Pinto; el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, Dr. Jorge Ávila; y el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Ing. Alfredy Alvarez, quienes participaron en la ceremonia de posesión y en la entrega de reconocimientos a empresas destacadas del rubro forestal.

El presidente de la CFB, Pedro Colanzi Serrate, destacó que esta nueva gestión estará enfocada en consolidar al sector forestal como un pilar estratégico del desarrollo sostenible del país.

“Por primera vez en la historia de nuestra institución, contamos con la presencia de autoridades públicas de alto nivel, como ministros, viceministros y representantes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, en el acto de posesión de nuestro nuevo directorio. Este hecho marca un precedente importante para el fortalecimiento del trabajo conjunto entre el sector público y privado”, apuntó la autoridad de la CFB.

Colanzi también señaló que los bonos de carbono y otros mecanismos financieros vinculados a los servicios ecosistémicos forman parte de la agenda estratégica de la institución para los próximos años.

“El acceso a mercados de carbono representa una oportunidad concreta para atraer inversiones, generar ingresos para las comunidades y posicionar al sector forestal como actor clave en la lucha contra el cambio climático”.

Por su parte, el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero Pinto, resaltó el rol del sector forestal en la construcción de un modelo de crecimiento sostenible para el país.

“El desarrollo forestal sostenible es fundamental para avanzar hacia una economía que genere empleo, promueva exportaciones y, al mismo tiempo, contribuya a la conservación de nuestros recursos naturales”, rescató el ministro.

La autoridad destacó también la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para impulsar iniciativas que permitan aprovechar de manera responsable el potencial ambiental del país.

Reconocimiento al aporte empresarial

Durante el evento, la Cámara Forestal de Bolivia también entregó 16 distinciones a empresas que se destacaron por su aporte al desarrollo del sector forestal en áreas como producción, industrialización, comercialización y exportación de productos madereros.

Las empresas reconocidas en la presente gestión son:

FUNDEFOREST CSI - “Al Servicio Forestal PLANT-FOR – “Al Mayor Promotor de Plantaciones Forestales” INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A. – “Al Mayor Desarrollador de Plantaciones Forestales Industriales” INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A. – “Al Mayor Productor de Madera” SOCIEDAD BOLIVIANA MADERERA LTDA. - SOBOLMA – “Al Mayor Exportador de Tableros de Madera” SURIMEX LTDA. – “Al Mayor Comercializador de Productos No Tradicionales de Madera” FÁBRICA DE MUEBLES INDARA SRL. – “Al Mayor Comercializador de Muebles en General en el Mercado Interno” SOCIEDAD BOLIVIANA MADERERA LTDA. - SOBOLMA – “Al Mayor Gestor Comercial de Productos de Madera en el Mercado Interno” EXOMAD SRL. – “Al Mayor Exportador de Madera Aserrada” EXOMAD SRL. – “Al Mayor Exportador de Diversidad de Especies de Madera” MULTIPANDO MULTIDISCIPLINARIA DE SERVICIOS IMPORT-EXPORT & REPRESENTACIONES – “Al Mayor Exportador de Pisos de Madera” EXOMAD SRL. – “Al Mayor Exportador de Láminas de Madera” SOCIEDAD BOLIVIANA MADERERA LTDA. - SOBOLMA – “Al Mayor Fabricante de Tableros de Madera” IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIGURIA SRL. – “Al Mayor Exportador de Puertas de Madera” INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A. – “Al Mayor Exportador de Muebles de Madera” INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A. – “Al Manejo de Bosques Certificados” EXOMAD SRL. – “Al Mayor Exportador de Productos de Madera en General”

La nueva gestión de la CFB se desarrolla en un contexto en el que el sector forestal busca consolidarse como una alternativa estratégica para la generación de divisas, empleo formal y desarrollo sostenible en Bolivia, promoviendo el manejo responsable de los recursos forestales y el fortalecimiento de la industria nacional.

