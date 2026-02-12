Convención JAC 2026 impulsa la estrategia de la marca automotriz en Bolivia con innovación eléctrica y nuevos modelos para el trabajo

JAC Bolivia, marca representada en el país por Imcruz–Inchcape, llevó a cabo su Convención JAC 2026, un encuentro corporativo en el que se presentaron las principales estrategias, campañas y novedades que guiarán la gestión de la marca durante la presente gestión. El evento reunió al equipo gerencial, la fuerza de ventas, medios de comunicación y ejecutivos de la compañía, consolidándose como un espacio clave para proyectar el crecimiento de la firma asiática en el mercado nacional.

Durante la jornada, se dieron a conocer las estrategias comerciales para 2026, enfocadas en fortalecer la presencia de JAC en Bolivia, optimizar la experiencia del cliente y potenciar su participación en los segmentos de vehículos eléctricos y utilitarios de trabajo. En esa línea, el equipo de marketing presentó el calendario de campañas y actividades oficiales que acompañarán los próximos lanzamientos, orientadas a reforzar el posicionamiento de JAC y su conexión con los consumidores.

La convención fue propicia para la presentación del portafolio JAC 2026, que incorpora propuestas innovadoras equipadas con tecnología de última generación. Entre los lanzamientos más esperados se encuentran el JAC E30X, el primer city car 100% eléctrico de Imcruz, concebido para ofrecer una alternativa de movilidad urbana eficiente, moderna y sostenible; y la JAC T9, una nueva camioneta automática que combina robustez, versatilidad y alto desempeño, diseñada para responder tanto a las exigencias del trabajo como a los desafíos de la aventura.

“Con la Convención JAC 2026 avanzamos firmemente en ofrecer al mercado boliviano un portafolio moderno, competitivo y alineado con las nuevas tendencias de movilidad. La incorporación de modelos como el JAC E30X refleja nuestra apuesta por la electromovilidad, mientras que la JAC T9 fortalece nuestra propuesta dentro del segmento de camionetas con soluciones que combinan tecnología, seguridad y desempeño”, destacó Jose Carlos García, Brand Manager de JAC.

El evento también contó con la participación especial de Gley Salazar, reconocida figura pública que se suma oficialmente como embajadora de la marca JAC para este año. Su incorporación busca fortalecer el vínculo emocional y aspiracional con el público boliviano, alineándose con la visión de cercanía e innovación que impulsa la marca.

Como parte de sus acciones de posicionamiento y conexión con el público, JAC anunció al modelo JAC E30X como auspiciador oficial de Magnitud Carnavalera 2026, reforzando la presencia de la marca en uno de los eventos culturales más representativos de la capital cruceña y confirmando su compromiso con iniciativas que promueven la identidad y el talento boliviano.

La Convención JAC 2026 marca el inicio de una gestión enfocada en la innovación, el fortalecimiento de su portafolio y la consolidación de su presencia en el país, impulsando su proyección junto a Imcruz–Inchcape, con el desarrollo del mercado automotriz boliviano y con la movilidad del futuro.

