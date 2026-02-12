Industrializar la basura, una avenida de 37 kilómetros y reforzar la seguridad en El Alto propuestas de David Vargas

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), David Vargas, presentó este jueves un ambicioso plan de gobierno que incluye la industrialización de la basura, la conclusión de una avenida de 37 kilómetros que conecte varios distritos, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con apoyo de la Guardia Municipal y un programa integral para el rescate y entrenamiento de perros callejeros.

“Estamos viviendo en una ciudad absolutamente entrópica, donde los políticos no han sabido gobernar, no han sabido liderizar nuestra ciudad. Nos ha llevado a un desorden que está rayando ya en la amenaza de nuestra propia seguridad”, sostuvo.

Vargas afirmó que decidió postularse como candidato ante la “crisis estructural” que atraviesa la urbe alteña.

El candidato señaló que los problemas de inseguridad, salud, educación y transporte son “alarmantes” y consideró que es momento de que “la gente buena” enfrente ese desafío y asuma la responsabilidad de llevar a El Alto al siglo XXI.

Transparencia y experiencia

Vargas, quien recordó su pasado como oficial de Policía, aseguró que su principal fortaleza es la transparencia.

“No tengo el mínimo pedazo de cola de paja que algún político pueda acusarme de algo. No puedo decir lo mismo de los otros candidatos”, afirmó, a tiempo de invitar públicamente a investigar su trayectoria.

Industrialización de la basura

Entre sus propuestas centrales está la instalación de una planta de industrialización de residuos sólidos en inmediaciones de Villa Ingenio, en un espacio de 500 metros cuadrados. Según explicó, existe una carta de intenciones con una compañía privada para ejecutar el proyecto.

Vargas aseguró que la empresa gestionaría el financiamiento y que el pago se realizaría a través de la facturación de energía eléctrica hasta cubrir la inversión. Además, indicó que el proyecto contempla transferencia tecnológica para profesionales alteños y la generación de entre 100 y 150 empleos directos.

Avenida periférica de 37 kilómetros

Otra de sus principales propuestas es concluir y ampliar una vía que conecte Zongo con el Distrito 8 (Senkata), atravesando cinco distritos y beneficiando a unas 350.000 personas.

“Son cerca de 37 kilómetros, una periférica de ocho carriles, cuatro de ida y cuatro de vuelta, alumbrada y con todos los servicios”, explicó.

Según el candidato, parte de la obra ya fue ejecutada, pero quedó paralizada.

Seguridad ciudadana y control de lenocinios

En materia de seguridad, Vargas propone que la Guardia Municipal coadyuve de forma más activa en tareas preventivas junto a la Policía Boliviana.

“La policía tiene que dar la posibilidad de su presencia para inhibir al delincuente. Hoy día eso no ocurre”, afirmó. Planteó patrullajes conjuntos en zonas críticas como la Ceja y otras áreas comerciales.

Asimismo, anunció que clausurará lenocinios y cantinas cercanas a unidades educativas y a la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Rescate y entrenamiento de perros callejeros

El plan de gobierno también incluye la creación de un albergue, hospital y un cementerio municipal para mascotas.

El candidato indicó que contará con el apoyo de cinco policías jubilados especializados en guías caninos para entrenar perros que serán parte de la Guardia Municipal. Los animales que no puedan ser entrenados serán dados en adopción responsable o permanecerán en el albergue.

Vargas aseguró que sus propuestas son viables dentro del presupuesto municipal, que ronda los Bs 1.400 millones.

