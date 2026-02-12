Rafael 'El Adivino' entrevista a Otto Ritter durante su participación en El Mañanero

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos, Otto Ritter, participó en el segmento humorístico “Adivina quién manda” durante su visita al programa El Mañanero de Red Uno, donde expuso parte de sus propuestas de cara a las elecciones subnacionales.

El espacio forma parte de los segmentos habituales del programa y es conducido por Rafael ‘El Adivino’, quien interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set, combinando sátira con temas de coyuntura política.

La participación de Ritter se dio luego de una entrevista en la que presentó sus principales planteamientos para el departamento, vinculados al desarrollo productivo, la administración de carreteras y la ejecución de obras.

En el formato distendido del segmento, el aspirante compartió el set con el elenco del programa, en una dinámica que busca acercar a los candidatos a la audiencia desde un enfoque más relajado.

Mira la programación en Red Uno Play