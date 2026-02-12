Santa Cruz: roban vehículo en Satélite Norte, extorsionan a la víctima y amenazan a toda su familia

En Satélite Norte un hombre fue víctima del robo de su vehículo y posteriormente de una cadena de extorsiones y amenazas que hoy mantienen a su familia en estado de temor.

La abogada de la víctima, Zulma Gutiérrez, denunció que el robo ocurrió la mañana del día martes. Desde el momento en que se sentó la denuncia en Diprove Satélite Norte, comenzaron a llegar mensajes de extorsión exigiendo el pago de una suma de dinero a cambio de la devolución del motorizado.

“Mi cliente accedió a pagar el monto exigido porque la Policía no estaba haciendo nada para recuperar el vehículo. Sin embargo, pese al pago, no le devolvieron el motorizado”, manifestó la jurista.

Lejos de terminar, la situación se agravó. Según Gutiérrez, la noche del mismo día, alrededor de las 20:30, los presuntos delincuentes enviaron mensajes amenazantes no solo a la víctima, sino a todos los miembros de su familia.

“Les dijeron que con una bala cada uno iba a morir. Les detallaron qué colegio estudian sus hijas menores de edad, dónde vive su abogada, quién soy yo, dónde tiene su taller de motos y datos de sus hermanos. Es evidente que les están haciendo seguimiento”, afirmó.

La abogada también indicó que los extorsionadores están presionando para que la víctima retire la denuncia y aseguró que actualmente no cuenta con protección policial, pese a la gravedad de las amenazas.

Además, informó que lograron recabar imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas al lugar donde fue sustraído el vehículo, en las que se observarían rasgos coincidentes con el presunto autor del robo.

