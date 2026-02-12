Con 11 años hizo historia: niño encuentra fósil de 48 millones de años

Lo que comenzó como una tranquila jornada en familia terminó convirtiéndose en un momento inolvidable. Touren Pope, un niño de 11 años, realizó un sorprendente descubrimiento paleontológico mientras exploraba rocas junto a sus abuelos en tierras públicas del suroeste de Wyoming, en Estados Unidos.

El hallazgo ocurrió en una zona administrada por la Oficina de Gestión de Tierras (BLM), durante una actividad recreativa de búsqueda de piedras llamativas. De pronto, el pequeño notó un objeto inusual sobresaliendo del suelo y decidió avisar a su familia, que posteriormente notificó a las autoridades.

Tras la evaluación de especialistas, se confirmó que se trataba del caparazón fosilizado de una tortuga con una antigüedad cercana a los 48 millones de años.

Un tesoro del Eoceno

La pieza fue extraída en septiembre de 2025 por un equipo de expertos, quienes incluso invitaron al niño a participar en las labores de excavación.

Los estudios determinaron que el ejemplar habitó la cuenca del río Green durante el período Eoceno, cuando la región tenía un clima tropical, muy diferente al actual paisaje desértico. En esa época, el área estaba dominada por el antiguo lago Gosiute y albergaba cocodrilos, peces, mamíferos y primates primitivos.

El fósil pertenece a la familia de los trioníquidos, conocidas como tortugas de caparazón blando, cuyos restos permanecieron enterrados durante millones de años bajo sedimentos de la Formación Bridger.

Un gesto clave para su preservación

La actitud responsable del niño fue determinante. En lugar de retirar el objeto, informó de inmediato a las autoridades, lo que permitió protegerlo de daños por el clima o una manipulación inadecuada.

Gracias a ello, especialistas del Museo Geológico Tate, de Casper College, acudieron al lugar y aseguraron el sitio, cumpliendo con la normativa federal que establece que los fósiles hallados en tierras públicas pertenecen al patrimonio nacional.

Rumbo al museo

Para su traslado, los paleontólogos envolvieron el fósil en una “chaqueta” de yeso y arpillera, garantizando su protección durante el transporte.

En laboratorio se confirmó que el caparazón, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, estaba casi completo y en un estado excepcional, lo que permitirá futuros estudios anatómicos detallados.

Actualmente, la pieza se encuentra en el Museo Geológico Tate, donde es sometida a procesos de limpieza y estabilización.

“Little Timmy”, un nombre para la historia

Como reconocimiento a su responsabilidad y capacidad de observación, las autoridades permitieron al niño asignarle un nombre oficial al fósil.

Touren decidió llamarlo “Little Timmy”, un gesto que ya forma parte del registro histórico de Wyoming y que destaca el papel del público en la protección del patrimonio natural.

