Alcaldía activa Plan Carnaval para los días de mojazón

Desde la Alcaldía se presentó oficialmente el Plan Carnaval que se ejecutará durante los cuatro días de fiesta, con el objetivo de garantizar que la población disfrute de las actividades en un ambiente seguro y ordenado.

La secretaria de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, informó que el operativo contempla la presencia de más de 3.000 efectivos policiales, quienes estarán desplegados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el centro y el primer anillo.

Mansilla explicó que se implementará nuevamente el denominado “corredor seguro”, una estrategia que se viene aplicando desde hace tres años en coordinación con el Comité Impulsor, para asegurar el control y la tranquilidad durante las jornadas festivas.

Además, detalló que habrá presencia permanente en las 54 bocacalles alrededor del primer anillo, así como en vías principales como la calle Ballivián, Bolívar, Warnes y Moldes, puntos donde tradicionalmente se concentra mayor cantidad de comparsas y ciudadanos.

La autoridad municipal remarcó que el trabajo conjunto busca que “todo fluya y la gente se divierta en paz”, reforzando la seguridad y el control durante los días más intensos del Carnaval cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play