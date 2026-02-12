TEMAS DE HOY:
El Alto transporte Pastor peruano

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Alcaldía activa Plan Carnaval para los días de mojazón

Más de 3.000 policías serán desplegados durante los días de mojazón para garantizar que la población disfrute el Carnaval en paz y con orden.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/02/2026 22:04

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Desde la Alcaldía se presentó oficialmente el Plan Carnaval que se ejecutará durante los cuatro días de fiesta, con el objetivo de garantizar que la población disfrute de las actividades en un ambiente seguro y ordenado.

La secretaria de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, informó que el operativo contempla la presencia de más de 3.000 efectivos policiales, quienes estarán desplegados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el centro y el primer anillo.

Mansilla explicó que se implementará nuevamente el denominado “corredor seguro”, una estrategia que se viene aplicando desde hace tres años en coordinación con el Comité Impulsor, para asegurar el control y la tranquilidad durante las jornadas festivas.

Además, detalló que habrá presencia permanente en las 54 bocacalles alrededor del primer anillo, así como en vías principales como la calle Ballivián, Bolívar, Warnes y Moldes, puntos donde tradicionalmente se concentra mayor cantidad de comparsas y ciudadanos.

La autoridad municipal remarcó que el trabajo conjunto busca que “todo fluya y la gente se divierta en paz”, reforzando la seguridad y el control durante los días más intensos del Carnaval cruceño.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD