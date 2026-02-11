El Mañanero llega a Oruro: sabores, tradición y fe en la antesala del Carnaval

Cuando faltan pocos días para que Oruro se convierta en el epicentro del Carnaval boliviano, el equipo de El Mañanero llegó hasta la capital del folclore para realizar un recorrido por sus tradiciones, su gastronomía y los espacios que todo visitante debe conocer.

Conocida también como la “ciudad del Pagador”, en homenaje a Sebastián Pagador, líder de la revuelta del 10 de febrero de 1781, Oruro combina historia, fe y cultura en cada una de sus calles.

La primera parada obligatoria fue el tradicional mercado Fermín López, donde los visitantes pueden iniciar la jornada con un delicioso api con pastel, uno de los desayunos más representativos de la región.

Durante el recorrido, también se contó con la participación de la Sociedad Coral Infantil de Oruro, que emocionó al público con una interpretación de morenada, reflejando el talento y el amor por las danzas folklóricas desde temprana edad.

Asimismo, el alcalde Adhemar Wilcarani invitó a la población boliviana y extranjera a visitar la ciudad durante estas fechas, destacando la hospitalidad y el valor cultural del Carnaval.

Cabe recordar que, en 2001, la Unesco declaró al Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, reconociendo su importancia religiosa, histórica y cultural.

Lugares imperdibles en Oruro

Quienes visiten la ciudad durante el Carnaval pueden recorrer:

Virgen del Socavón : Monumento de 45 metros con vista panorámica y centro de la fe minera.

Museo Minero del Socavón : Ubicado bajo el santuario, muestra la historia minera.

Carnaval de Oruro : El principal atractivo cultural del país.

Museo Antropológico Eduardo López Rivas : Colección de máscaras y piezas arqueológicas.

Arenales de Cochiraya : Paisaje natural único.

Aguas termales de Obrajes y Capachos : Ideales para relajarse.

Faro de Conchupata: Lugar histórico donde se izó por primera vez la bandera boliviana.

Sabores que no puedes dejar pasar

La gastronomía también es protagonista durante el Carnaval:

Charquecán orureño : Preparado con carne de llama seca, papa, queso y mote.

Helados de canela: Tradicionales y muy populares en el mercado Fermín López.

Otras opciones para explorar

Museo Patiño : Reflejo de la época dorada de la minería.

Parque Nacional Sajama: Ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura.

