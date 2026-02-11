¿Sabías que Bad Bunny no cobró por el Super Bowl? Así ganó millones sin recibir un sueldo

El Super Bowl LX no solo paralizó al mundo del deporte, sino que volvió a confirmar su peso como el mayor escaparate cultural del planeta. En 2026, el encargado de encabezar el Halftime Show fue Bad Bunny, quien convirtió el escenario más visto de Estados Unidos en una celebración abierta de la identidad latina.

Sin embargo, más allá del impacto artístico y la conversación global, una pregunta se repitió en redes sociales: ¿cuánto cobró Bad Bunny por presentarse en el Super Bowl?

La respuesta sorprende: no cobró sueldo

Contrario a lo que muchos imaginan, Bad Bunny no recibió un pago millonario, ni siquiera un salario directo, por su actuación.

Esta práctica no es nueva. La NFL no paga honorarios tradicionales a los artistas del medio tiempo. Estrellas como Prince, Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd y otros íconos también se presentaron sin cobrar.

Según acuerdos sindicales, los artistas pueden recibir pagos simbólicos por ensayos y preparación, pero estas cifras son mínimas frente a lo que ganan en una sola fecha de gira.

El verdadero negocio: el “efecto Super Bowl”

Entonces, si no hay sueldo, ¿dónde está la ganancia?

La respuesta está en la exposición global.

El Super Bowl reúne a más de 120 millones de espectadores, sin contar redes sociales, reproducciones posteriores y cobertura internacional.

Después del show, los artistas suelen registrar:

Aumentos masivos en Spotify y Apple Music

Más ventas de discos y catálogos

Mejores contratos publicitarios

Mayor valor en giras y colaboraciones

Consolidación de su marca personal

Para un artista del nivel de Bad Bunny, ese impacto se traduce en millones de dólares indirectos.

“¡Qué rico es ser latino!”: un show con identidad

Con el grito de «¡Qué rico es ser latino!», Bad Bunny abrió una presentación cargada de símbolos de la cultura puertorriqueña.

Arrancó con “Tití me preguntó”, vestido con un traje blanco inspirado en el fútbol americano, y continuó con “Yo Perreo Sola”, dedicada a las mujeres que bailan sin acoso.

El escenario incluyó su icónica “casita”, convertida en el centro de una fiesta con invitados como:

Cardi B

Karol G

Pedro Pascal

Jessica Alba

Young Miko

Lady Gaga

Ricky Martin

Moda, lujo y sorpresa en vivo

El vestuario también fue protagonista. Según Vogue, Bad Bunny lució:

Conjunto blanco de Zara

Tenis Adidas

Reloj Audemars Piguet Royal Oak, valuado en cientos de miles de dólares

Además, el espectáculo incluyó un momento histórico: una boda real celebrada en vivo, confirmada luego por Variety.

Entonces… ¿cuánto ganó Bad Bunny?

Aunque no recibió un cheque directo, el consenso es claro: Bad Bunny ganó mucho más que dinero inmediato.

El impacto cultural, mediático y comercial de liderar el Halftime Show fortaleció su estatus como una de las figuras más influyentes del mundo y reafirmó el poder de la música latina en el escenario más visto del planeta.

En el Super Bowl, el dinero no siempre se cobra antes del show.

A veces, se multiplica después.

