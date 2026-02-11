En un acto con rectores y estudiantes universitarios, el presidente Rodrigo Paz citó al artista puertorriqueño Bad Bunny para transmitir un mensaje motivacional y cuestionar lo que denominó una “mentalidad de lo imposible” en Bolivia.

“Rectores, ¿conocen ustedes a Bad Bunny o no?”, preguntó el mandatario al iniciar su intervención. Luego destacó la capacidad del artista para comunicar a través de la tecnología y posicionar su mensaje a nivel global.

Paz retomó una frase que atribuyó al cantante: “Lo imposible solo tarda un poco más”, y la utilizó como eje de su discurso para exhortar a los jóvenes a romper con lo que calificó como un “enclaustramiento mental”.

“A nosotros nos han enclaustrado mentalmente y nos han retenido en el tiempo para no desarrollarnos. Porque cuando eres preso de la ignorancia, aquellos que controlan esa ignorancia son los que guían tu vida”, afirmó.

El presidente sostuvo que Bolivia tiene potencial para convertirse en un espacio de desarrollo de software y data centers, mejorar su producción agroindustrial mediante biotecnología y formar científicos de alto nivel desde la academia. Sin embargo, cuestionó que persista la idea de que esos avances “son imposibles”.

“¿Por qué es imposible para los bolivianos superar aquello que nos han dicho: ‘Tú no lo puedes hacer’? Vivimos en aquella canción que nos dieron, el eterno ‘Lamento boliviano’. Siempre nos lamentamos. A mí no me gusta lamentarme”, expresó.

El mensaje fue emitido en el marco de un acto oficial con universidades, donde el mandatario insistió en la necesidad de apostar por el conocimiento, la tecnología y la educación como motores del desarrollo.

