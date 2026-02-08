Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con foco en financiamiento externo y ajustes económicos

El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de febrero tres meses de gestión, periodo en el que su administración concentró esfuerzos en la estabilización de la economía y la búsqueda de financiamiento externo para reactivar sectores productivos y fortalecer las finanzas públicas.

De acuerdo con información difundida por el Ejecutivo, Bolivia aseguró más de 8.000 millones de dólares en financiamiento internacional, destinados a inversión en infraestructura, desarrollo regional y programas de recuperación económica. Estos recursos incluyen compromisos con organismos multilaterales y buscan mejorar la liquidez del país y generar condiciones para atraer inversión privada.

En ese marco, el Gobierno concretó un programa de financiamiento de 3.100 millones de dólares con la CAF, orientado a fortalecer la capacidad fiscal del Estado y ejecutar proyectos estratégicos. Además, se gestionó un préstamo inmediato de 550 millones de dólares, también con la CAF, para cubrir necesidades urgentes y garantizar la continuidad de proyectos prioritarios.

A nivel interno, la administración de Paz impulsó medidas de política económica como el ajuste y eliminación de la subvención a los combustibles, con el objetivo de generar ahorro fiscal, redistribuir recursos y dinamizar la economía real.

El Ejecutivo también reporta avances en la estabilización del dólar, un superávit comercial y una recuperación gradual de las Reservas Internacionales.

Según datos oficiales, otro de los indicadores destacados es la reducción del riesgo país, que habría descendido por debajo de los 600 puntos, luego de haber alcanzado los 2.021 puntos en febrero del año pasado, cuando Bolivia se ubicó como el segundo país con mayor riesgo financiero en el continente, después de Venezuela.

En el ámbito internacional, el Gobierno informó que Bolivia y Estados Unidos coordinan el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, tras más de 18 años, según declaraciones del canciller Fernando Aramayo a la agencia AFP.

Asimismo, el Ejecutivo destacó la visita a Bolivia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien comprometió 4.500 millones de dólares para proyectos de desarrollo, y la participación del país en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Panamá, donde una delegación boliviana sostuvo encuentros bilaterales con autoridades de Panamá, Brasil y Chile.

