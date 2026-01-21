TEMAS DE HOY:
Política

Rodrigo Paz: “Cuando ven que en el país bloquean, entonces el mundo no viene”

El mandatario aclaró que el Gobierno no impulsa el proyecto de ley antibloqueos, pero advirtió sobre los riesgos económicos de esta forma de protesta.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/01/2026 13:47

El presidente Rodrigo Paz aclaró este miércoles que el Gobierno no está impulsando el proyecto de ley antibloqueos, actualmente en tratamiento en las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, lamentó que los bloqueos de carreteras atenten contra el potencial económico y la proyección internacional de Bolivia.

El mandatario destacó que la construcción del Puente Binacional Guayaramerín–Guajará Mirim permitirá que parte de la producción de soya brasileña transite por suelo boliviano, Beni, La Paz y Oruro, para salir por puertos hacia el Pacífico. No obstante, advirtió que los bloqueos podrían frustrar esta aspiración.

 

“Si en Beni, Oruro o La Paz bloquean, no va a pasar por acá la mercadería, se va a ir por otro lado. Cuando ven que en el país bloquean, entonces el mundo no viene, y lo que queremos es que Bolivia y Oruro estén en el mundo y que el mundo venga a Bolivia y a Oruro”, afirmó Paz tras un acto en Oruro.

El uso de bloqueos como mecanismo de protesta ha generado controversia en Bolivia. Mientras sindicatos lo defienden como un medio de reivindicación social, autoridades y parlamentarios señalan que esta práctica genera pérdidas económicas, por lo que se han presentado proyectos de ley que buscan sancionar esta actividad.

 

