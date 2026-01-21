Rodrigo Paz plantea aplicar el plan 50-50 con nuevas autoridades electas

De cara a las elecciones subnacionales, el presidente Rodrigo Paz planteó la redistribución de los recursos económicos en una proporción 50-50 entre el nivel central y las administraciones regionales, como una propuesta para avanzar hacia una Bolivia más descentralizada y eficiente.

El mandatario señaló que la propuesta del 50-50 deberá ser trabajada con las nuevas autoridades electas, entre alcaldes y gobernadores, tras los comicios subnacionales. Precisó que se trata de un proceso que requerirá diálogo y coordinación con los gobiernos subnacionales.

“Se acercan las elecciones subnacionales. Con aquellas candidatas y candidatos que resulten elegidos y deseen terminar con el Estado centralista, empezaremos a construir el 50/50. El objetivo es una patria descentralizada que significará ser más eficientes, brindando una mejor atención en salud, educación e infraestructura, además de optimizar el manejo de los recursos humanos y económicos”, escribió Paz en su cuenta en X.

Según explicó, la propuesta apunta a dejar atrás el Estado centralista y lo que denominó el “Estado tranca”, al que responsabilizó de frenar decisiones y retrasar soluciones para la ciudadanía. El objetivo, sostuvo, es consolidar una gestión pública más ágil y con mejores resultados en áreas clave como salud, educación e infraestructura, además de un uso más responsable de los recursos públicos.

“El Estado debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en un aliado de la gente”, afirmó el presidente al referirse a la visión que sustenta esta iniciativa.

Paz remarcó que el 50-50 representa un punto intermedio entre el centralismo y una descentralización efectiva, y que podría sentar las bases para avanzar hacia un modelo federal en un plazo de 10 a 15 años.

Asimismo, indicó que el planteamiento busca que las regiones generen autoinversión y reduzcan su dependencia de las directrices del nivel central, fortaleciendo la corresponsabilidad y la confianza entre el Estado y los gobiernos subnacionales.

