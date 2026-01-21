“El presidente puede gobernar desde el exterior”: Gobierno ratifica decreto que lo autoriza

El Gobierno nacional ratificó la vigencia del Decreto Supremo 5515, que permite al presidente Rodrigo Paz ejercer funciones desde el exterior, luego de que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de El Alto rechazara una acción popular presentada contra la norma.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que la determinación judicial pone fin a cuestionamientos que, a su criterio, tenían un trasfondo político. “El día de ayer se ha zanjado de manera definitiva cualquier especulación que más de tipo jurídico era de tinte político”, señaló en entrevista con El Mañanero.

La autoridad recordó que no es la primera vez que se intentan frenar este tipo de normativas. “Ya son dos veces que a nivel judicial se deniega el cuestionamiento contra los decretos 5515 y 5503”, indicó, y cuestionó que se presenten acciones similares en distintas jurisdicciones.

“No se puede ir tocando una y otra puerta constitucional buscando resoluciones dispares”, advirtió.

Respecto a la validez de las firmas realizadas desde el exterior, el viceministro aclaró que el decreto se sustenta en normativa vigente sobre firma digital.

“La firma digital no es una firma escaneada, es un procedimiento encriptado que verifica la autenticidad del documento”, explicó, añadiendo que este mecanismo ya se utiliza de forma habitual en la administración pública y en el sistema judicial.

Sobre las críticas que señalan que el decreto vulnera la esencia de la presencia física del mandatario, García afirmó que el fallo fue claro. “El tribunal ha ratificado que este decreto no vulnera derechos ni procedimientos constitucionales”, remarcó.

Al referirse a las motivaciones del accionante, el viceministro señaló que no responderían a razones jurídicas.

“Cuando una acción tutelar ya ha sido denegada, no corresponde presentar una segunda o tercera con los mismos fundamentos”, afirmó. En ese sentido, reiteró que el decreto “goza de presunción de constitucionalidad y está plenamente vigente”.

De esta manera, el Gobierno aseguró que el presidente Rodrigo Paz podrá gobernar desde el exterior en el marco del Decreto Supremo 5515 y de los procesos de digitalización del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play