Sala Constitucional Tercera de El Alto decide rechazar la acción popular contra el decreto 5515 que permite al presidente gobernar a distancia por medios tecnológicos.

En esta jornada se desarrolló la audiencia en este recurso de acción popular que presentó el abogado Wilmer Vásquez.

Los argumentos que presenta la sala constitucional son que debería haberse presentado una acción constitucional y no así una acción popular al referirse a normas inscritas en la Constitución Política del Estado.

El Decreto Supremo 5515 dice: “La presidenta o presidente del Estado Plurinacional tiene las atribuciones establecidas por el Artículo 172 de la Constitución Política del Estado; deberá ejercer las mismas a través de medios tecnológicos de comunicación, en caso de encontrarse fuera del territorio nacional de manera temporal”.

En esta audiencia estuvieron representantes y apoderados del presidente Rodrigo Paz Pereira y representantes de las Vicepresidencias, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

Mira la programación en Red Uno Play