En las últimas horas, se ha detectado una ola de mensajes fraudulentos que circulan por WhatsApp, Facebook y Telegram. Utilizando el nombre del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), ciberdelincuentes buscan engañar a la población mediante la técnica de phishing para acceder a cuentas bancarias y redes sociales.

El "anzuelo" de los estafadores

El mensaje suele incluir un enlace externo con promesas como "consulta si eres beneficiario" o "activa tu pago aquí". ¡No lo abras! Estos sitios web son falsos y están diseñados para capturar tu información privada o instalar virus en tu dispositivo.

¿Qué hacer si recibes el mensaje?

No hagas clic en ningún enlace sospechoso. No compartas el mensaje; esto solo ayuda a que más personas sean estafadas. Bloquea y reporta el número de donde provino la información. Informa a tus familiares, especialmente a adultos mayores, para que no caigan en el engaño.

Guía oficial del Bono PEPE: Requisitos y fechas reales

Para evitar confusiones, el Gobierno publicó información oficial con los detalles del beneficio:

¿Qué es? Es un apoyo económico temporal de Bs 450 en total, destinado a las familias más vulnerables para mitigar el alza de precios.

¿Cómo se paga? Se divide en tres pagos mensuales de Bs 150 (enero, febrero y marzo de 2026).

¿Hasta cuándo se puede cobrar? Si no cobraste mes a mes, puedes retirar el total acumulado. La fecha límite definitiva es el 30 de abril de 2026 .

Requisitos: No requiere inscripción previa. El sistema utiliza las bases de datos de otros bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, etc.) y prioriza un solo pago por núcleo familiar.

Canales Oficiales de Consulta

Para cualquier duda, no utilices enlaces que lleguen por redes sociales. La única fuente confiable es:

🌐 Página Web oficial: www.gestora.bo

En la sección "Programa PEPE", solo debes ingresar tu número de carnet y fecha de nacimiento para verificar si eres beneficiario. Recuerde que ninguna entidad del Estado le pedirá contraseñas ni transferencias de dinero para otorgarle un bono.

Mira la programación en Red Uno Play