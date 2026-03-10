TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Alerta! No caigas en mensajes falsos sobre el Bono PEPE; aquí te decimos qué hacer

La Gestora Pública advierte que circulan enlaces maliciosos en WhatsApp y redes sociales que buscan robar datos personales bajo la promesa de consultar el beneficio de Bs 450.

Milen Saavedra

10/03/2026 16:57

Bolivia

En las últimas horas, se ha detectado una ola de mensajes fraudulentos que circulan por WhatsApp, Facebook y Telegram. Utilizando el nombre del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), ciberdelincuentes buscan engañar a la población mediante la técnica de phishing para acceder a cuentas bancarias y redes sociales.

El "anzuelo" de los estafadores

El mensaje suele incluir un enlace externo con promesas como "consulta si eres beneficiario" o "activa tu pago aquí". ¡No lo abras! Estos sitios web son falsos y están diseñados para capturar tu información privada o instalar virus en tu dispositivo.

¿Qué hacer si recibes el mensaje?

  1. No hagas clic en ningún enlace sospechoso.

  2. No compartas el mensaje; esto solo ayuda a que más personas sean estafadas.

  3. Bloquea y reporta el número de donde provino la información.

  4. Informa a tus familiares, especialmente a adultos mayores, para que no caigan en el engaño.

Guía oficial del Bono PEPE: Requisitos y fechas reales

Para evitar confusiones, el Gobierno publicó información oficial con los detalles del beneficio:

  • ¿Qué es? Es un apoyo económico temporal de Bs 450 en total, destinado a las familias más vulnerables para mitigar el alza de precios.

  • ¿Cómo se paga? Se divide en tres pagos mensuales de Bs 150 (enero, febrero y marzo de 2026).

  • ¿Hasta cuándo se puede cobrar? Si no cobraste mes a mes, puedes retirar el total acumulado. La fecha límite definitiva es el 30 de abril de 2026.

  • Requisitos: No requiere inscripción previa. El sistema utiliza las bases de datos de otros bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, etc.) y prioriza un solo pago por núcleo familiar.

Canales Oficiales de Consulta

Para cualquier duda, no utilices enlaces que lleguen por redes sociales. La única fuente confiable es:

🌐 Página Web oficial: www.gestora.bo

En la sección "Programa PEPE", solo debes ingresar tu número de carnet y fecha de nacimiento para verificar si eres beneficiario. Recuerde que ninguna entidad del Estado le pedirá contraseñas ni transferencias de dinero para otorgarle un bono.

