Levantan bloqueo en Yapacaní tras acuerdo entre productores y el Gobierno

El bloqueo instalado por productores de arroz y soya del Norte Integrado de Santa Cruz, en el municipio de Yapacaní, fue levantado luego de que representantes del sector sostuvieran una reunión con autoridades del Gobierno nacional y se firmara un acta de compromiso para abrogar el Decreto Supremo 5547.

La medida de presión fue instalada la jornada del lunes por agricultores de los municipios de Yapacaní y San Juan, quienes cerraron el paso en la carretera nueva que conecta Santa Cruz de la Sierra con Cochabamba, en protesta contra el decreto que establece la libre importación de arroz y soya.

Los movilizados consideran que esta normativa genera una competencia desleal que afecta directamente a los pequeños y medianos productores del país, ya que permite el ingreso de estos productos con arancel cero.

El bloqueo se instaló en al menos dos puntos estratégicos de la vía: uno en la zona de Santa Fe y otro después del puente de ingreso al municipio de Yapacaní, lo que generó dificultades en el tránsito vehicular y afectó el transporte entre ambos departamentos.

Hasta la zona del conflicto se trasladaron autoridades del Gobierno para entablar el diálogo con el sector productor. En el encuentro participaron el viceministro de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero; y el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano.

Como resultado del diálogo, el Gobierno firmó un acta de compromiso para la abrogación del Decreto Supremo 5547. Con este acuerdo, los productores aceptaron levantar el bloqueo instalado en la carretera, permitiendo restablecer la circulación vehicular en la vía que conecta Santa Cruz con Cochabamba.

La reunión entre autoridades y dirigentes se extendió por varias horas, tras lo cual se anunció el acuerdo que puso fin a la medida de presión y normalizó el tránsito en la zona.

