TEMAS DE HOY:
tiroteo en Santa Cruz fábrica de droga Heridos en avioneta

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Yapacaní levanta bloqueo y la carretera a Cochabamba queda expedita

Padres de familia, que exigían el pago del desayuno escolar, declararon un cuarto intermedio en su medida de presión hasta el jueves.

Milen Saavedra

19/08/2025 23:17

Yapacaní levanta bloqueo y la carretera a Cochabamba queda expedita
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El bloqueo en el puente de Yapacaní, un punto clave en la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba, fue levantado la noche de este martes. Padres de familia de Yapacaní, San Juan y San Carlos, que exigían el pago del desayuno escolar, declararon un cuarto intermedio en su medida de presión hasta el jueves.

La protesta, que comenzó la mañana de este martes, dejó a decenas de vehículos varados y varios pasajeros en medio camino. La demanda principal de los padres de familia de 76 unidades educativas de tres municipios era que la Gobernación de Santa Cruz cumpliera con un convenio firmado el año pasado para pagar el desayuno escolar para más de 9.000 estudiantes que, según afirman, es una deuda acumulada desde 2024.

Después de una reunión con autoridades de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), los manifestantes acordaron suspender el bloqueo. Una comisión de padres se trasladará a la capital cruceña este jueves a las 15:00 para exponer sus necesidades en una sesión de la ALD. Se espera que en esta reunión se aprueben los recursos necesarios para el desayuno escolar en todos los municipios del departamento.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD