Yapacaní levanta bloqueo y la carretera a Cochabamba queda expedita

El bloqueo en el puente de Yapacaní, un punto clave en la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba, fue levantado la noche de este martes. Padres de familia de Yapacaní, San Juan y San Carlos, que exigían el pago del desayuno escolar, declararon un cuarto intermedio en su medida de presión hasta el jueves.

La protesta, que comenzó la mañana de este martes, dejó a decenas de vehículos varados y varios pasajeros en medio camino. La demanda principal de los padres de familia de 76 unidades educativas de tres municipios era que la Gobernación de Santa Cruz cumpliera con un convenio firmado el año pasado para pagar el desayuno escolar para más de 9.000 estudiantes que, según afirman, es una deuda acumulada desde 2024.

Después de una reunión con autoridades de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), los manifestantes acordaron suspender el bloqueo. Una comisión de padres se trasladará a la capital cruceña este jueves a las 15:00 para exponer sus necesidades en una sesión de la ALD. Se espera que en esta reunión se aprueben los recursos necesarios para el desayuno escolar en todos los municipios del departamento.

