Comunidad

Sigue la emergencia en El Torno: familias incomunicadas recorren kilómetros por alimentos

Comunidades como Alto Espejo permanecen aisladas por la crecida del río. Piden maquinaria y ayuda para atender a los sectores más vulnerables.

Ximena Rodriguez

22/12/2025 17:35

Escuchar esta nota

La comunidad de La Junta, en el municipio de El Torno, enfrenta una emergencia por la persistente crecida de río que ha dejado incomunicadas a varias familias desde hace varios días.

En zonas como Alto Espejo, los vecinos reportan que el caudal se mantiene alto y peligroso, lo que impide el tránsito normal y ha provocado desabastecimiento de alimentos y productos básicos.

Ante la urgencia, algunos comunarios se ven obligados a cruzar el río a pie, arriesgando sus vidas. Esta situación afecta principalmente a niños y adultos mayores, quienes no pueden desplazarse con seguridad por la zona.

“Pedimos a las autoridades que nos continúen ayudando, sobre todo a las personas que están en comunidades más alejadas”, señaló una vecina.

Además, reclaman el despliegue inmediato de maquinaria pesada para habilitar caminos hoy intransitables y garantizar la seguridad de los afectados por las inundaciones.

